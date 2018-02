Quatre morts et un blessé en une journée

Par DDK | Il ya 5 heures 7 minutes | 276 lecture(s)

Deux accidents de la circulation, survenus durant la soirée de samedi, ont fait quatre morts et un blessé dans la wilaya de Bouira. Le premier s’est produit sur la RN5, près du chef-lieu de la commune de Lakhdaria, et a fait trois morts, lorsqu’une voiture touristique a dérapé et a fini dans un ravin vers 19h30. Après l’intervention des éléments de la Protection civile, les corps sans âmes des victimes ont été transportés vers la morgue de l’hôpital de Lakhdaria. La mechta d’Ouled Feltan, relevant de la commune de Ridane, à l’extrême Sud de la wilaya, a été le théâtre d’un autre accident qui s’est produit vers 20 heures. Il s’agit d’une collision entre deux véhicules touristiques. Le conducteur de l’un de ces véhicules a perdu la vie sur place, alors que le deuxième a été grièvement blessé. La dépouille de la première victime, un jeune homme âgé de 27 ans, a été placée à la morgue de l’hôpital de Sour El-Ghozlane, où a été aussi hospitalisée la deuxième victime blessée. Selon les premières conclusions de l’enquête, les mauvaises conditions climatiques et l’état glissant des routes seraient les causes de ces accidents mortels.

Massinissa A.