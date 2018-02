Tirage au sort pour le pèlerinage 2018

Par DDK | Il ya 5 heures 8 minutes | 204 lecture(s)

Le tirage au sort devant déterminer les futurs candidats au pèlerinage 2018, concernant la commune de Kherrata, s’est déroulé dans la matinée d’avant-hier en présence du chef de daïra, de l’imam de la mosquée de la ville et des candidats au pèlerinage ainsi que leurs proches. Le nombre d’inscrits en 2018, au niveau de la commune de Kherrata, est de 428 dont 50 à travers le site internet du ministère de l’Intérieur et des collectivités locales. À l’issue du tirage au sort, une liste de 26 personnes a été arrêtée, dont 6 femmes, à la salle de cinéma 8 Mai 45. Le déroulement des travaux a été assuré par M. Mokraoui Bouzid, secrétaire général de l’APC, en présence d’élus de la municipalité ainsi que des concernés, et ce, comme défini par la réglementation en vigueur. Le nombre de candidats, retenus conformément au quota de passeports spéciaux attribués, est de 26, ce qui est très insuffisant par rapport au nombre important de personnes inscrites au niveau de la commune de Kherrata, désirant accomplir l’un des piliers fondamentaux de l’islam.

S. Zidane