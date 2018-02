Un lieu de communion pour les villageois

Par DDK | Il ya 6 heures 35 minutes | 330 lecture(s)

Le lieudit Taburt N’Mhand Umhand, situé dans le village d’Aït Saïd, de la commune de Mizrana, est un lieu qui inspire traditions, legendes et mythes.

Les villageois d’Aït Saïd se rendent souvent dans ce lieu, en avril et en sptembre, pour partager un banquet de couscous au lait caillé. C’est, en effet, une tradition ancestrale, qui est pratiquée jusqu’à aujourd’hui et qui refuse l’extinction. Situé sur un monticule rocheux, qui domine ce grand village des Aït Saïd, ce lieu, appelé communément Taburt, est vénéré par ses habitants. Pour ces derniers, il incarne, d’abord et avant tout, l’union et la solidarité face aux multiples dangers qu’ils ont eus à affronter à travers l’histoire. En effet, c’est le seul endroit, où l’on vient, au moins une fois par an, passer un moment de convivialité et discuter autour d’un couscous et d’un lait caillé. Une façon pour ces villageois de montrer leur appartenance à une même famille. Ainsi, de par son importance à travers les siècles, la sagesse populaire l’avait chargé de récits et de légendes. Ces traditions sont maintenues, malgré les voix qui s’élèvent pour se distancer des pratiques désuetes. Nul besoin de jongler avec les chiffres pour affirmer, aujourd’hui, que l’histoire de ce lieu, bien que méconnue, remonte à des siècles avant les premières invasions venues de la mer. Le 15ème et le 16ème siècle furent peut-être les plus difficiles pour les tribus et villages installés près des côtes. La chronique orale vient combler le vide de l’écrit pour décrire et dresser les portraits de ces lieux d’autrefois. Cette oralité était l’unique manière qui était à la portée des ancêtres pour défier l’oubli et le temps. Cette littérature orale avait nourri les générations pour que cet esplanade naturelle parvienne à notre temps. Il est à signaler que les traces de ce lieu dans les écrits ont commencé à apparaître pendant la période turque. «Aujourd’hui, nous n’avons pas pu trouver des témoignages sur l’origine de ce nom Taburt N’Mhand U Mhand. Sur cette place, on sent qu’on est dans les siècles médiévaux d’un village méditerranéen”, dit-on. Il est à rappeler que, ces derniers jours, les villageois ont entamé des travaux de restauration et de confortement sur les lieux.

Akli N.