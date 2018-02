La police au secours des sans-abris

Par DDK | Il ya 5 heures 56 minutes | 203 lecture(s)

Les services de la police de Bouira, en collaboration avec la Protection civile, les services de l’action sociale (DAS) et l’APC, ont effectué, le 11 et 12 février dernier, deux sorties de terrain pour venir en aide aux sans-abris. La police indique que ces sorties interviennent dans le cadre du plan d’action de la DGSN, qui a pour objectif la prise en charge des personnes démunies et des sans-abris en cette période de froid. Ces personnes ont été relogées au niveau des structures d’accueil, à l’image de l’hospice des vieux, et des repas chauds ainsi que des couvertures ont été offerts aux personnes refusant de rallier ces structures. Selon la police, depuis le début de l’hiver, pas moins de 34 sorties ont été organisées, à raison de trois à quatre sorties hebdomadaires. Ces dernières ont permis la prise en charge de 60 personnes, a précisé la police de Bouira. Celle-ci indique, par ailleurs, que ces sorties se poursuivront tout au long de cette saison hivernale.

D. M.