Trois blessés dans un accident

Par DDK | Il ya 5 heures 57 minutes | 265 lecture(s)

Un accident a eu lieu, avant-hier jeudi dans la matinée, sur la RN25 à quelques centaines de mètres de la base vie turque à 6h30. Selon des témoins oculaires, un véhicule léger a dérapé à cause, dit-on, du mauvais état de la route et de la chaussée glissante, et ce, avant d'être percuté par un véhicule de gros tonnage. Les deux véhicules tombent ainsi dans un ravin, touchant un autre camion. Si le véhicule léger est méconnaissable eu égard à la violence du choc, son conducteur a, lui, échappé à une mort certaine. Les éléments de la Protection civile se sont vite déplacés sur les lieux de l'accident, évacuant au total trois blessés. Il est à signaler que l’un des victimes est dans un état grave à l'hôpital Krim Belkacem, au pavillon des urgences. Les gendarmes ont ouvert une enquête afin de déterminer les causes exactes de cet accident. Il est à noter également que cette route est dangereuse à cause de ses innombrables virages et de son état dégradé. Bien qu’une signalisation ait été placée pour avertir les automobilistes, ces derniers ne la respectent pas la plupart du temps. La vigilance est de mise, notamment durant ces journées où le verglas couvre la chaussée et la visibilité est réduite à cause du brouillard.

Amar Ouramdane