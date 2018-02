«On ambitionne de créer une zone d’activités»

Par DDK | Il ya 6 heures 1 minute | 386 lecture(s)

Le nouveau maire de Béni Douala, Amar Fekhar, nous livre, dans cet entretien, ses sentiments quant à la situation actuelle de sa municipalité et lève le voile sur le programme de son assemblée.

: Après mon investiture à la tète de l’APC de Béni Douala, nous avons eu des difficultés à installer l’exécutif. Dieu merci, avec la sagesse et les entretiens multiples qu’on a eus, on a pu installer l’exécutif au complet, à savoir les adjoints au maire, les commissions et les trois délégués spéciaux, et ce, pour rapprocher l’administration de l’administré. Nous avons même voté le budget primitif de la commune.

Parmi les premiers points qui ont été approuvés, l’un vise à changer le nom de la commune Béni Douala à Ath Douala. Qu’en est-il de la procédure ?

Ce point a été discuté dans la première délibération qui a été votée à l’unanimité. Concernant la procédure réglementaire, nous allons demander l’aval du wali, puis ça sera transmis au Gouvernement pour un décret présidentiel, portant changement du nom de la commune de Béni Douala, qui reviendra à ses origines.

Les travaux de réalisation du nouveau siège de la commune sont à l’arrêt. Avez-vous envisagé de relancer les travaux ?

Nous avons eu une discussion pour trouver les solutions qui peuvent permettre à la nouvelle équipe de relancer les travaux. Avant-hier, nous avons tenu une séance de travail qui nous a permis de résoudre le problème sur tous les aspects, qu’ils soient juridiques, financiers ou administratifs. Nous avons trouvé une solution qui nous permettra de relancer les travaux.

Nous avons fait le constat des lieux. Nous envisageons de prendre en charge les doléances de ces villageois à travers l’inscription des pistes, leur aménagement et la réhabilitation des routes dégradées. Nous allons également promouvoir l’activité de l’agriculteur, à travers des financements supplémentaires, des formations et la prise en charge d’une manière directe, et ce, en collaboration avec la direction de la Subdivision de la wilaya de Tizi-Ouzou.

Qu’est-ce qui est prévu pour le secteur de l’environnement ?

Nous allons, en effet, nous accentuer sur ce secteur qui est très important. D’ailleurs, nous sommes sur le point de préparer une conférence comme point de départ, pour aborder cette question d’ordre stratégique pour notre commune. Nous allons aussi collaborer avec les associations environnementales, pour participer à la préservation des patrimoines touristiques de la région et initier ce type d’activité aux associations à caractère social, culturel et sportif.

Qu’en est-il du centre d’enfouissement technique au niveau du village d’Ath Mesbah?

La conférence qu’on organisera viendra répondre justement à un déficit en termes de collectes d’ordures. Nous allons aboutir à une prestation de qualité, à savoir le tri et la prise en charge, ce qui rendra cette activité rentable pour la commune. Nous allons trouver les meilleures formules afin d’améliorer les services de ce centre.

On constate que le taux de chômage est élevé dans la commune. Quelles sont vos perspectives concernant l’investissement et le développement local ?

Nous avons tracé un programme où nous comptons réaliser certains projets pour assurer l’investissement au niveau de la commune, comme la création d’activités. Nous allons essayer de créer une petite zone d’activités, animée par des projets qui peuvent absorber, à la fois, le taux de chômage et assurer l’autofinancement de la commune, un guide qui aidera les jeunes à trouver un emploi stable et à créer leur propre zone d’activités.

Le club sportif de Béni Douala joue l’accession en D2 professionnelle avec peu de moyens. Quelles sont les mesures que vous prendrez afin de booster l’équipe vers le podium ?

L’USB est notre club et une partie de nous même. Nous sommes avec eux et parmi eux. Bien que l’équipe ait connu des périodes cruciales, nous devons marcher avec eux et trouver les solutions adéquates en un temps record. Nous allons mettre à leur disposition un bus ainsi qu’un stade. L’US Béni Douala est une urgence dans notre programme.

Entretien réalisé par Lyes Mechouek