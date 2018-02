La maison de jeunes toujours fermée

Par DDK | Il ya 6 heures 9 minutes | 258 lecture(s)

Il est l'un des projets les plus attendus par les jeunes du village le plus peuplés de la commune d'Ait Yahia Moussa, à savoir Tafoughalt. Il s'agit de la maison de jeunes. En effet, celle-ci a été inscrite dans le plan quinquennal 1984-1989. Après plusieurs démarches et entraves, elle a été lancée au début des années 90. «Nous avions fait des pieds et des mains pour dénicher cette assiette foncière qui appartient à Thadarth. On croyait que cette structure allait être réceptionnée au plus tard en 1992. Finalement, voilà maintenant 27 ans, elle n’est toujours pas fonctionnelle. Vraiment, c'est un gâchis. Plusieurs générations ont été privées des services de cette structure. Pourtant, tous les exécutifs communaux qui se sont succédé à la tête de cette APC avaient promis de la mettre en service», dira un habitant de la localité. Et de poursuivre : «Il n'y a pas huit ans de cela, elle a subi une extension. On croyait alors qu'elle allait servir à quelque chose. Elle est toujours fermée. Pis encore, elle se dégrade de jour en jour. Nous ne savons pas si les nouveaux élus concéderont à sa mise en service. Nombreux sont les jeunes du village qui attendent un geste de la nouvelle équipe à la tête de l'APC». Et un autre de dire : «Cette fois-ci, nous allons solliciter les responsables locaux à agir vite. Elle ne doit pas encore être laissée à l’abandon pour cinq autres années». Cet interlocuteur égrènera les péripéties de cette maison de jeunes. «À un moment donné, il y avait une association qui œuvrait pour sa mise en service, mais pas pour longtemps, car ses membres ont vite déchanté. Ils n'avaient aucun soutien des responsables locaux de l'époque», révélera-t-il. Selon lui, il faudrait que cette structure soit cédée à la direction de la Jeunesse et des sports. «Ce n'est pas normal qu'on construise des foyers pour jeunes sans réfléchir au moyen de les faire fonctionner. Cela revient-il à des associations de les faire fonctionner ?», s’interroge-t-il. Aussi, la meilleure solution à tous ces foyers pour jeunes implantés ici et là à travers le territoire de la wilaya, car ils sont nombreux dans la même situation, est de les confier à des responsables sous la tutelle de la direction de la Jeunesse et des sports ou encore celle de la Culture. Ainsi, les jeunes du village interpellent les nouveaux élus au sujet de l'aire de jeux du village Agouni Aissa qui est à l'abandon. Pourtant, ce village évolue depuis plus de quatre ans dans les jeunes catégories du championnat de wilaya Pré-Honneur. «Nous avons eu même une équipe seniors. Mais après deux ans d'engagement, nous avons préféré évoluer avec les petites catégories à cause de manque de moyens, notamment financiers et de terrain adéquat», expliquera l’un des membres du CSA/Union Sportive de Tafoughalt.

Amar Ouramdane