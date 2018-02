Deux tentatives de suicide en 24h !

Par DDK | Il ya 8 heures 3 minutes | 439 lecture(s)

Les habitants des communes d’Ahnif et de Saharidj, relevant de la daïra de M’Chedallah, à l’est de la wilaya de Bouira, ont vécu ces dernières 24 heures deux tentatives de suicide dans leur commune respective. En effet, la première tentative de suicide a été enregistrée au niveau de la commune d’Ahnif, lundi dernier vers 18 heures. Selon des sources locales, c’est un homme de 42 ans, répondant aux initiales S.W. qui a essayé de mettre fin à ses jours, à l’intérieur même de son domicile. L’homme en question, ambulancier de son état, a tenté de se donner la mort en ingurgitant une importante dose d’acide. Fort heureusement, ce dernier a été secouru par des membres de sa famille qui l’ont immédiatement conduit aux urgences de l’hôpital de M’Chedallah, où il a été pris en charge dans un premier temps. Son état jugé grave par les médecins, il a été transféré vers l’hôpital spécialisé de Kouba à Alger, où il a été hospitalisé dans un état critique. Le deuxième cas de tentative de suicide a été signalé au niveau du chef-lieu de la commune de Sahridj, durant la nuit de lundi à mardi derniers, vers 3 heures, une jeune fille de 22 ans répondant aux initiales M.K s’est jetée du haut d’un immeuble de cinq étages. Selon une source locale, la jeune fille, qui a séjourné dans le domicile de ses proches, a profité du sommeil des membres de sa famille pour se jeter du cinquième étage. Après son acte désespéré, elle a été transférée aux urgences de l’hôpital de M’Chedallah par les éléments de la Protection civile. Elle souffre de graves fractures et blessures sur plusieurs niveaux de son corps, ce qui a nécessité son transfert au CHU de Tizi-Ouzou, où elle a été opérée hier matin. Son état demeure très critique. Selon nos sources, la jeune fille souffre de troubles psychiatriques, et elle est à sa deuxième tentative de suicide en l’espace d’une année seulement. À noter enfin que les services de la gendarmerie nationale des communes d’Ahnif et de M’Chedallah ont diligenté des enquêtes pour déterminer les raisons de ces deux tentatives de suicide.

Oulaid S.