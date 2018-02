Journée de volontariat à l’hôpital

Par DDK | Il ya 8 heures 1 minute | 338 lecture(s)

L'association locale femme artiste (ALFA) de Seddouk, en partenariat avec le SCAC ambassade de France, a concocté un riche programme d'activités au niveau de l’hôpital d'Akbou avec comme thème «L'art au service de la santé». Les festivités ont débuté la semaine dernière avec une exposition de tableaux de peinture, dessin, sculpture et d’autres objets traditionnels. L'association a organisé une journée de volontariat sous le slogan «Ensemble pour un hôpital propre.» Cette journée a été marquée par un nettoyage et un embellissement de l'aire de détente et de relaxe de l’hôpital, et ce au profit des patients. En parallèle, un concours de dessin a été organisé, auquel ont pris part les enfants de l’association ALFA et d'autres apprentis de l’hôpital et des cadeaux symboliques ont été offerts aux enfants hospitalisés. Ce geste de solidarité a permis en l'espace d'une journée à cette frange d'oublier un tant soit peu ses souffrances. Il y a lieu de préciser que cette dynamique association n'est pas à son premier coup d'éclat, puisqu'elle a été toujours présente et active lors des événements commémoratifs à travers le territoire de la wilaya.

Zahir Ait Hamouda