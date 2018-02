La route du col toujours fermée

Par DDK | Il ya 8 heures | 590 lecture(s)

Le passage vers la wilaya de Bouira via le col de Tirourda est bloqué suite à un éboulement qui s’est produit au niveau de la carrière blanche, il y a une quinzaine de jours. Les travaux entrepris pour dégager la route, jonchée de blocs de taille impressionnante, n’est pas de tout repos pour les responsables de la subdivision des travaux publics d’Aïn El Hammam. Une entreprise dépêchée sur place a tenté de briser les blocs encombrant la route à l’aide de marteaux-piqueurs et de les dégager avec un engin de type «poclain». Mais, après plusieurs jours de travail, force est de constater que la tâche reste ardue. Selon une source locale, «le dégagement de ces rochers ne pourrait s’effectuer que si les services concernés utilisent de la dynamite pour les désagréger». Une opération qui, d’après notre interlocuteur, présenterait le risque d’ébranler une grande partie de la montagne, qui risquerait de s’effondrer. En sus de l’éboulement, ce passage vers la wilaya de Bouira est déjà obstrué par la neige qui s’est abattue ces derniers jours au niveau du col de Tirourda. Pour se rendre au versant sud du Djurdjura, les voyageurs doivent se résoudre à emprunter la route de Chellata, par la commune d’Illilten, dans la daïra d’Iferhounène. Plus long, le second itinéraire par la gare Aomer via Draâ El-Mizan représente une autre solution pour ceux qui voudraient éviter le verglas de Tizi Icheladhen (col de Chellata)

A. O. T.