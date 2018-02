La police récupère un véhicule volé

Par DDK | Il ya 8 heures 2 minutes | 512 lecture(s)

Les policiers de la sûreté de la daïra de Lakhdaria, sise à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de la wilaya de Bouira, ont pu récupérer, en un temps-record, un véhicule volé. Selon la cellule de communication de la sûreté de wilaya, le vol a été commis en plein centre-ville de Lakhdaria, mardi dernier, où le véhicule utilitaire, de marque «Toyota Hilux», appartenant à un agriculteur de 42 ans répondant aux initiales T. K., était stationné près du domicile de ce dernier. Celui-ci a tout de suite alerté les services de la Police via le numéro vert, après s’être aperçu que son véhicule a été subtilisé. Une fois informés, les éléments de la sûreté de Lakhdaria ont aussitôt dressé des barrages au niveau de l’ensemble des sorties de la ville. Quelques minutes seulement après le signalement, les policiers ont pu intercepter le véhicule volé, à son bord deux individus originaires d’Alger. Selon le communiqué de la Police, il s’agit des dénommés S. A. R et H. A. R, âgé respectivement de 37 et 40 ans. Les deux individus ont été arrêtés et conduits au commissariat de Police. Après l’audition, il s’est avéré que l’un des deux mis en cause était l’ancien propriétaire du véhicule subtilisé. Il l’avait vendu quelques jours auparavant avec un acte notarié. L’ex-propriétaire aurait utilisé un double de la clé du véhicule pour le dérober. Les deux malfrats ont été présentés, mercredi dernier, devant le procureur de la République près le tribunal de Lakhdaria qui a ordonné leur placement en détention provisoire, en attendant leur jugement pour vol de véhicule.

Oussama. K