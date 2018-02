L’art culinaire local en fête à la mi-mars

Par DDK | Il ya 8 heures 11 minutes | 385 lecture(s)

Les préparatifs vont bon train à Azazga pour l'organisation de la première édition de la Fête de la gastronomie et de l'art culinaire devant avoir lieu les 16 et 17 mars prochain.

L'ensemble des restaurateurs ont été conviés, samedi dernier, à une réunion de travail avec l'exécutif communal et à sa tête le P/APC M. Bennadji. Dans son allocution d'ouverture, le maire d'Azazga a mis en exergue la renommée et la réputation de la ville d'Azazga dans le domaine de la restauration tant sur l'échelle locale que régionale, et de prendre pour exemple les nombreux restaurants tant à Tizi-Ouzou qu'à Alger qui ont pour nom Azazga. «La réputation de notre ville dans le domaine de la restauration n'est plus à démontrer. La qualité, la propreté, l'hygiène et le bon accueil sont le crédo de nos restaurateurs et ce n'est un secret pour personne. On peut affirmer haut et fort que si Ait Yenni est la capitale de l’argent, Ait Hichem est la capitale du tapis et Béni Maouche est la capitale de la figue, Azazga est incontestablement la capitale de la restauration et de la gastronomie», affirmera M. Bennadji. Et d'ajouter que : «Cette renommée ne doit pas rester un slogan vague mais doit nous inciter à nous améliorer mais surtout cet acquis doit être valorisé. Et c’est dans cette perspective que l'idée de l'organisation de cette première édition de l'art culinaire est née et que nous espérons qu'elle va se perpétuer et deviendra une tradition». Il a enfin appelé l'ensemble des professionnels à s'impliquer pour la réussite de cet événement qui ne manquera pas d'avoir des répercussions positive sur la ville. Les restaurateurs, de leur côté, ont axé leurs interventions sur les modalités pratiques et les détails techniques indispensables à la réussite de cette édition. Beaucoup de propositions ont été mises sur table et débattues par les différents intervenants. Cette première prise de contact, qui sera suivie certainement par d'autres réunions, a permis de dessiner les contours de ces festivités. L’on s’est entendu sur l'organisation d'un concours du meilleur restaurant de cette première édition et qui concernera tous les restaurateurs qui voudront y participer. Une foire et une exposition de différents plats traditionnels, orientaux et occidentaux, ainsi que des produits du terroir, seront aussi au menu de cette manifestation.

Mohand I.