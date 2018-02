Greffeur d’oliviers, un métier ancestral qui disparaît

Par DDK | Il ya 8 heures 11 minutes | 473 lecture(s)

Jadis, c’était un métier à part entière que les gens rémunéraient à sa juste valeur. Le «greffeur» d’oliviers était une spécialité très respectée dans les villages de Kabylie. Ce métier a disparu aujourd’hui pour plusieurs raisons. De nos jours, la culture de l’olivier a complètement changé de méthode. Les agriculteurs n’ont plus le temps d’attendre qu’un oléastre grandisse pour le greffer. Ils passent directement à la plantation de bourgeons achetés dans les pépinières spécialisées. Le greffage des petits oléastres de jadis n’est pas rentable économiquement pour un producteur qui doit vendre plus. Ce train moderne, plus rapide, a donc fini par avoir raison de ce métier. Pour rajouter un peu à la sacralité de cette spécialité, le greffeur, disait-on, avait dans les doigts quelque chose de magique. Greffer par une main ordinaire, l’oléastre ne donne jamais d’olivier. D’où le côté sacré du métier. Aussi, à l’approche de la saison printanière, les spécialistes du greffage étaient appelés de toutes parts. Il fallait prendre rendez-vous. Un rendez-vous qui ne peut être annulé que par les conditions météorologiques. Car le greffage ne peut pas réussir si les vents froids soufflent. Le «greffeur» arrivait le matin accompagné par le propriétaire qui lui montre les oléastres à greffer. Un à un, il procède à leur greffage avec une prière vite dite avant de passer à un autre bourgeon. Il est vrai que jadis, l’olivier qui traversait les siècles avait ses racines collées au sol. C’était une graine d’olive tombée du ciel au passage des étourneaux qui donne l’oléastre que l’on greffait. On ne plantait pas d’oliviers. Ceux qui veulent multiplier leur oliveraie ne pouvaient risquer de faire le travail par eux-mêmes. Aujourd’hui, hélas, le métier a disparu comme beaucoup d’autres. Le greffeur ne peut pas assurer une croissance rapide comme le lui demande l’agriculture moderne. La conséquence est que l’olivier planté n’a pas une durée de vie aussi longue que l’olivier issu d’un oléastre greffé. La vie moderne est passée par-là emportant avec elle de nombreux métiers à l’instar des maréchaux-ferrants, les fabricants de tuile à la main et bien d’autres encore.

Akli N.