Plusieurs consultations lancées

Dès son installation, la nouvelle équipe d’obédience FFS, dirigée par le maire M. Rabah Medjahed, est vite passée à l’action. «Tout d’abord, nous avons fait la situation des opérations en cours et de celles qui devraient l’être. Ensuite, s’en est suivi un constat des opérations à inscrire dans le cadre des PCD 2018», confiera une source proche de l’APC. Dernièrement, l’assemblée s’est réunie et a déjà lancé des consultations pour la concrétisation de certains projets tant attendus par les habitants de la commune rurale de M’Kira. En premier lieu, on notera la réalisation d’un collecteur d’assainissement à proximité de l'école primaire Mohamed-Fodil de Taka, à Immourène, sur une distance de 1 000 mètres linéaires, dans le cadre des PCD 2018. En plus de celle-ci, l’exécutif actuel veut rattraper le retard accumulé par l’équipe sortante si bien que dans le cadre des PCD 2013, il a été lancé un avis de réouverture et d’aménagement d’un tronçon de 500 mètres linéaires reliant Ait Amarat à Ait Ali. C’est dire que cet accès est une priorité en vue de désenclaver les villages. Quant à la troisième opération pour laquelle la consultation a été lancée en même temps que les autres, elle concerne le confortement du chemin communal Imaândène - Tahachat, dans le cadre de la subvention de wilaya de 2012. «D’autres opérations sont inscrites dans les PCD 2018 qui ne tarderont pas à être lancées. D’autre part, il est à souligner que le maire et ses adjoints ont établi de nombreuses fiches techniques pour faire bénéficier l’APC de projets dans le cadre des PSD, parce que notre APC accuse vraiment un énorme retard en matière de développement d’infrastructures de base», soulignera notre source. Il est attendu, donc, que les procédures administratives soient aplanies tout d’abord avec des soumissions et ensuite l’attribution des marchés pour, enfin, lancer les opérations dans les meilleurs délais. Dans cette commune rurale, beaucoup reste à faire en matière de logements quand on sait que des programmes datant de 2007 ne sont pas achevés à ce jour, à l’instar des logements sociaux ou encore la mise en service de certaines structures telle la bibliothèque communale.

A. O.