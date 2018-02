Tentative de suicide d’un trentenaire

Par DDK | Il ya 8 heures 58 minutes | 454 lecture(s)

Un jeune homme âgé de 32 ans, souffrant de troubles psychiques, a essayé de mettre un terme à sa vie hier matin, en se jetant du haut d’un poteau électrique, près de la localité d’Ouled Bouchia sise à la périphérie Est de la wilaya de Bouira. La scène désolante s’est déroulée, hier vers 11h, quand l’infortuné a escaladé un poteau électrique juste à proximité de l’autoroute Est-Ouest. Une panique s'est emparée des habitants de la localité et des usagers de l’autoroute, qui ont assisté à la scène et la circulation a été perturbée. Il a fallu l’intervention des éléments de la Protection civile et de la Gendarmerie nationale, rapidement accourus sur les lieux, pour que le jeune homme soit rassuré. Selon une source locale, le malheureux souffre d’une maladie psychiatrique. Il a été évacué à l'hôpital et une enquête a été ouverte par les services de sécurité, pour déterminer les causes qui ont conduit le jeune à tenter de se suicider.

