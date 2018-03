95 milliards détenus par les APC et les administrations

Par DDK | Il ya 10 heures 19 minutes | 467 lecture(s)

Les nouvelles assemblées communales sont à peine installées, dont certaines n’ont même pas leurs exécutifs, qu’elles sont déjà confrontées aux problèmes de dettes laissées par leurs prédécesseurs. Hormis la société de distribution de l’électricité qui réclame son dû, c’est au tour de la société de distribution des eaux (ADE) de faire part de son inquiétude quant à l’importance du montant de la dette détenue sur les communes et les administrations, particulièrement. Selon le premier responsable de la société, qui s’est exprimé sur les ondes de la radio locale, l’unité de Béjaïa détient une dette de 56 milliards de centimes sur les administrations publiques, 39 milliards sur les APC et 25 milliards sur les ménages. D’ailleurs, les services du ministère de l’Intérieur viennent de saisir les APC pour leur intimer l’ordre d’apurer la situation des dettes vis-à-vis de l’ADE. Comme il a tenu à le souligner, le ministre de l’Intérieur impute ce retard de payement à une mauvaise gestion car dans le budget communal, rappellera-t-il, il y a un chapitre destiné aux dépenses obligatoires dont font partie les factures de l’électricité et de l’eau. De son côté, le ministre des Ressources en eau a estimé le montant total des factures impayées par les APC et les entreprises publiques à l’ADE, à 14 milliards de dinars, montant équivalent à la dette de cette dernière vis-à-vis de la SDE. Au lieu qu’il y ait un mouvement des liquidités, c’est plutôt le mouvement des dettes qui l’emporte en cette période de vaches maigres.

A. Gana