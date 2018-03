L’olivier à l’ordre du jour

Par DDK | Il ya 22 heures 14 minutes | 523 lecture(s)

Une journée de formation fut organisée, mercredi dernier, par la subdivision de l’agriculture de Draâ El-Mizan, à l’intention des fellahs, dont l’objet fut l’olivier.

«Nous avons convié les oléiculteurs de notre circonscription pour cette journée dédiée à l’olivier. Nous avons choisi comme cadre cette petite oliveraie, située à proximité de la RN30, qui présente toutes les caractéristiques que nous cherchions pour étayer notre sujet. Les points abordés sont les différentes tailles de l’olivier, les maladies qui le touchent et la protection phytosanitaire, avec les différents traitements qui doivent être utilisés afin d’améliorer les rendements», nous a expliqué la subdivisionnaire des services de l’agriculture, Mme Saliha Belfadel. Etaient présents à la journée, M. Kaci Boukhelfa, de la direction des services agricoles et inspecteur phytosanitaire, Mme Aliouane, la subdivisionnaire de Tizi-Gheniff, ainsi que les chargés de la vulgarisation agricole des trois communes de la circonscription. M. Lahlou, chargé de la commune de Frikat, parlera dans son intervention des différentes tailles de l’olivier, la taille de formation, de fructification, de régénération ou de reprise, ainsi que celle d’ornement. Il encouragera les oléiculteurs à se doter du petit matériel adéquat pour effectuer les différentes tailles. «La taille nécessite l’acquisition d’un matériel indispensable car ce n’est pas avec une simple hache, comme faisaient nos parents et nos grands parents, que l’on peut effectuer la taille. Il est nécessaire d’avoir des scies et des sécateurs, ainsi qu’une tronçonneuse, afin de faciliter le travail, tout en ne violentant pas l’olivier», conseillera M. Lahlou. Puis, il entrera dans le vif du sujet : «A chaque étape de la vie de l’olivier correspond une taille adéquate et nécessaire. La taille de formation, par exemple, débute à partir de la troisième année», expliquera-t-il.

Il poursuivra : «C’est à partir de là que vous devez commencer à dessiner votre olivier à lui donner sa véritable structure avec quatre branches, les piliers orientés comme les points cardinaux, à savoir Est, Ouest, Sud et Nord». Quant à la taille de fructification, qui ne nécessite pas d’être faite chaque année, «il faut toujours avoir à l’esprit que vos oliviers doivent être bien aérés et d’élever toujours de nouvelles tiges porteuses, les branches doivent être courbées», dira M. Lahlou qui enchainera avec la taille de régénération, «que nos vieux rechignent à faire», soulignera-t-il. «A travers toute notre circonscription, nous avons de gigantesques oliviers, qu’on dit millénaires, dont nous ne sommes pas peu fiers. Et vous avez dû remarquer qu’ils sont devenus de véritables menaces et dangers pour vous. D’où la nécessité d’avoir un matériel adéquat pour procéder, chaque fois, à la bonne taille. Avant, nos familles ne possédaient pas le bon matériel, les plus nantis possédaient à peine une hache. Et lors de la cueillette des olives, on entendait partout ces coups de bâtons assénés aux pauvres oliviers», terminera M. Lahlou, avant de passer à une première démonstration. Le second thème développé par M. Kaci Boukhalfa et qui retiendra l’attention des participants est celui des maladies de l’olivier et des traitements phytosanitaires, ainsi que les produits existants sur le marché et leur mode d’emploi. Un débat très animé s’ensuivit et celui-ci aurait pu continuer des heures si ce n’était l’intervention de Mme Saliha Belfadel qui promit la programmation d’une autre journée. Par ailleurs, et profitant de l’occasion, Mme Aliouane, la subdivisionnaire de la daïra de Tizi-Gheniff, fera part de la tenue, le 15 mars prochain à Tizi-Gheniff, d’une journée d’études portant sur l’investissement agricole.

Essaid Mouas.