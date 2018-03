Arrestation de deux cambrioleurs

Par DDK | Il ya 22 heures 15 minutes | 675 lecture(s)

Les éléments de la brigade de gendarmerie de Barbacha ont, en l’espace d’un temps record, pu procéder à l’arrestation de deux voleurs qui avaient dérobé, à la faveur de la nuit, dans un magasin, sis au centre-ville, trois téléphones portables et une somme d’argent. Il s’agit de H. DJ et Z.H, âgés respectivement de 24 et 25 ans, qui s’étaient introduits aux alentours de 1h30 dans un magasin où se trouvait le gardien qui a été réveillé par les bruits de ces derniers lors de leur incursion par le toit. Ayant réagi, le malheureux gardien a été attaqué par les deux compères qui l’ont roué de coups après lui avoir mis un sac sur la tête et tenté de l’étouffer avec une chemise. Après leur forfait, les deux cambrioleurs ont pris la fuite. C’est ce dernier qui a alerté les services de la gendarmerie, via le numéro vert, lesquels se sont rendus immédiatement sur les lieux. Après avoir écouté le récit du gardien qui a donné quelques éléments d’information, celui-ci a été invité à se rendre à la brigade où on lui a montré une photo du suspect qu’il reconnaitra comme étant l’un des deux auteurs du vol. Sur le champ, il a été décidé de bloquer toutes les issues pouvant permettre à celui-ci de poursuivre sa fuite et il a été arrêté, quelques temps plus tard, non loin de sa demeure à Agni N’sihel, dans la commune de Barbacha. Ayant donné des informations au sujet de son acolyte, les gendarmes ont arrêté celui-ci dans une forêt proche de la maison de son complice. Des fouilles ont permis de retrouver l’argent et les articles volés. Présentés au procureur de la République près le tribunal d’Amizour, ils ont été écroués.

A. Gana