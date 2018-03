Réhabilitation prochaine de quatre CW

Par DDK | Il ya 10 heures 11 minutes | 470 lecture(s)

Quatre chemins de wilaya (CW) seront prochainement réhabilités à la faveur d’un projet initié par la direction de l’administration locale (DAL) de Béjaïa. «L’inscription de ce projet intervient en application du décret présidentiel n° 15/247 du 16 septembre 2015, portant règlement des marchés publics et des délégations de services publics», souligne un responsable du maître de l’ouvrage. Financé par le budget primitif de l’année2018, ce programme est reparti en quatre lots et porte sur la remise en état d’un linéaire total de 28,7 km de routes, fait-on savoir. Les sections prises en charge concernent les CW 15, 20, 21 et 43. C’est ainsi, apprend-on, que le CW15 sera réhabilité entre le PK11 à hauteur du village Iazouzène, dans la commune de Timezrit, et le PK18 à l’intersection avec le CW22, sur un linéaire de 7 km. Le tronçon du CW20 à retaper est d’une longueur de 5,2 km. Il est compris entre le village Tagouba, relevant de la commune de Tichy, et le village Taguemouine, dans la commune de Boukhelifa. La remise en état du CW21 interviendra, quant à elle, sur 10,5 km à partir du PK7, tandis que celle du CW43 couvrira un linéaire de 6 km. «Nous avons mis le cap sur les axes routiers les plus dégradés. En fonction des disponibilités financières, on inscrira d’autres opérations de remise en état sur les autres axes routiers de la wilaya», souligne un membre de l’instance en charge du management de ce projet. Le projet inscrit, précise-t-il, est soumis aux consultations par le biais d’un avis d’appel d’offre national ouvert.

N. M.