Incendie dans un chantier abandonné

Par DDK | Il ya 10 heures 10 minutes | 417 lecture(s)

Un incendie s’est déclaré, avant-hier, vers midi, dans un chantier de construction de logements, près du nouveau pôle urbain de Bouira. Selon des témoignages, le sinistre s’est déclenché à l’intérieur de l’espace clôturé d’un chantier de construction à l’abandon. Alertées, les unités de la Protection civile ont immédiatement mobilisé un camion anti-incendie et une ambulance. Plus de peur que de mal, l'incendie a été circonscrit au bout d'une demi-heure. L’incendie a créé un grand mouvement de panique chez les habitants des bâtiments limitrophes et les colonnes de fumées étaient visibles de très loin. Le sinistre a causé d'importants dégâts matériels à l'intérieur du chantier en question. Fort heureusement aucune victime n’est à déplorer. Une enquête a été diligentée par les services de sécurité pour déterminer les causes exactes du sinistre.

O. K.