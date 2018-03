La gestion confiée à la DJS

Par DDK | Il ya 10 heures 27 minutes | 474 lecture(s)

L’APC d’Ait Bouadou, relevant de la daïra des Ouadhias à une cinquantaine de kilomètres au sud du chef lieu de la wilaya, a construit, dans le cadre des programmes de développement communal, une maison des jeunes pour une enveloppe financière de 1,2 milliard de centimes. La structure a été achevée depuis quelques mois, mais son fonctionnement optimal n’a pas suivi. La commune n’a ni personnel qualifié, ni moyens matériels suffisant pour son bon fonctionnement. Du coup la structure a été mise, par délibération, sous la gestion de la direction de la jeunesse et des sports de Tizi Ouzou. Le maire d’Ait Bouadou apostrophé à ce sujet a confirmé «Nous avons en effet délibéré pour confier la gestion de la maison des jeunes par la DJS. A présent la DJS a affecté une directrice et des fonctionnaires pour gérer cette infrastructure culturelle. Notre APC a mis également des gardiens de nuit pour assurer la sécurité au niveau de cette structure ». Au sujet du matériel et du mobilier, le maire informera : « La DJS a déjà attribué du matériel et du mobilier (ordinateurs, instruments de musique, tables, chaises, bureaux, armoires…). L’opération se poursuit. Notre assemblée aussi ne lésinera pas sur les moyens pour assurer un rendement optimal de cette infrastructure culturelle. Actuellement la maison débute doucement et progressivement mais dans quelques mois elle sera à 100 % opérationnelle ».

H. T.