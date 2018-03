Quelle réaction face à la déliquescence de la cité ?

Par DDK | Il ya 10 heures 27 minutes | 425 lecture(s)

Les citoyens de Draâ Ben Khedda sont aux aguets. Ils attendent les premières décisions de la nouvelle APC. Il est vrai que le passif ne date pas du dernier mandat mais de plusieurs. Un passif très lourd à voir l’état lamentable de la commune entière et sur tous les plans. Le plus gros problème est d’abord celui de l’environnement. Il a été décrié par tous les têtes de listes des formations politiques et des indépendants lors de la campagne électorale. Le maire actuel en a fait son premier engagement. Un engagement dont tout le monde attend avec impatience la concrétisation. Un grand volontariat est préconisé à plusieurs reprises et dans différentes occasions au niveau de toute la commune, à commencer par le chef-lieu qui repousse tout visiteur par les déchets jetés n’importe où et à n’importe quel moment, à tel point que le centre ville se trouve complètement défiguré. Il n’y a pas un espace qui ne soit jonché d’ordures et autres déchets. Le centre commercial constitue un autre cas. Des puanteurs sont perceptibles à distance. Des déchets à même le sol tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Ce marché très fréquenté par des visiteurs venant de partout, a grandement besoin de nettoyage. L’APC ne tire aucun profit des recettes de sa gestion. Les constructions illicites attirent également l’attention des citoyens honnêtes, restés en marge. Mais l’immobilisme des autorités attise les convoitises et certains ne ménagent aucun effort pour en faire autant. Les squats des trottoirs par différentes marchandises encombrantes obligent les piétons à circuler sur la chaussée. Le stationnement des véhicules est devenu problématique et un plan de circulation se fait urgent. L’intervention des autorités dans les meilleurs délais pourrait être perçue comme un avertissement aux contrevenants afin de mettre fin à l’anarchie qui sévit depuis des années dans cette localité qui se cherche.

M. A. T.