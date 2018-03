Un mort et d’importants dégâts matériels

Par DDK | Il ya 10 heures 34 minutes | 539 lecture(s)

Un nouvel accident de la circulation s'est produit, dimanche dernier, au niveau de l'échangeur de l'autoroute vers Béjaïa, à hauteur d’Ahnif. Un homme originaire de Saharidj âgé de 35 ans répondant aux initiales K. F., qui s'affairait à réparer son véhicule léger sur la bande d’arrêt d'urgence, a été heurté par un camion semi-remorque qui a terminé sa course en allant percuter le parapet de sécurité. Le corps de la victime, morte sur le coup, a été évacué par la protection civile de M'Chedallah vers la morgue de l'EPH de la même municipalité. Les éléments de la gendarmerie nationale d'El Adjiba ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de l’accident. Rappelons qu'un autre accident, une collision frontale entre un camion semi-remorque et un bus de transport de voyageurs, survenu il y a une semaine non loin de cet endroit, a causé

2 morts et 25 blessés, dont 8 dans un état grave.

O. S.