L'aménagement urbain fait défaut à Tansaout

Par DDK | Il ya 12 heures 10 minutes | 443 lecture(s)

Beaucoup reste à faire en matière d'aménagement urbain dans la commune d'Ath Mansour, située à 46 km à l'extrême Est de la wilaya de Bouira. En effet, il s'agit surtout de la réfection des routes et autres pistes qui desservent les différentes bourgades et quartiers, notamment au chef-lieu. Ainsi, il existe des quartiers notamment, au chef-lieu communal, qui ont besoin de prise en charge efficiente dans ce volet précis. Si la modernisation du boulevard principal du chef-lieu communal tarde à voir le jour, il en est de même pour certaines routes secondaires qui communiquent entre les quartiers, que ce soit du chef-lieu ou de la périphérie, à l'instar de la bourgade de Tansaout, située près de la RN5, où les différents accès à ce petit village naissant ne sont pas encore aménagés. Ils se trouvent à l'état original, c'est-à-dire en terre battue ! «L'aménagement urbain manque cruellement à Tansaout. Il n'y a ni trottoirs, ni ruelles bitumées. Et l'éclairage public enregistre des carences flagrantes ! Notre petit village s'étend tous azimuts, mais l'aménagement y fait défaut. Certaines habitations ne sont pas encore raccordées aux différents réseaux comme l'électricité, l'assainissement et le gaz de ville. Ce sont en majorité de nouvelles habitations qui ont besoin d'être raccordées aux commodités que j'ai précitées», note, avec amertume, un habitant de Tansaout, un patelin situé à 4 km du chef-lieu. Par ailleurs, les autorités communales d'Ath Mansour ont lancé, dernièrement, un avis de consultation pour la réhabilitation et l'aménagement de la route qui fait la jonction entre les quartiers du chef-lieu, Tazdeght Abdellah et Tighilt.

Y. S.