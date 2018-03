Rencontre prochaine des associations

Par DDK | Il ya 11 heures 37 minutes | 425 lecture(s)

Pratiquement chaque week-end, des chasseurs sillonnent les maquis de nombreuses localités de la wilaya à la recherche d’un probable gibier.

Pour mieux organiser ces associations et délimiter les territoires d'activité de chacune d'elle, un regroupement est prévu à Draâ El-Mizan. «C'est une rencontre où seront présents les présidents des associations, les autorités locales ainsi que bien sûr le mouvement associatif dans toutes ces composantes, notamment les comités de villages. Ce sera une occasion de déterminer qui est chasseur appartenant à telle ou telle association, de décider sur la carte que portera tout adhérent et de tracer, ensemble, les futures actions communes à programmer en cas de besoin. Tout le monde sera fixé. Ce sera aussi une occasion de discuter sur de nombreux problèmes, tels le manque de munitions», confiera un chasseur. A Draâ El-Mizan, c'est l'association de chasseur «Ourchène-Djurdjura» qui est la plus connue dans la région. Dernièrement, l'arrivée d'autres chasseurs dans la région au moment de la cueillette des olives avait soulevé des interrogations. «Si une association souhaiterait chasser dans notre secteur, il faudrait qu'elle prenne attache avec nous afin d'organiser son arrivée sur les lieux», précisera le même chasseur. En parallèle, l’on apprendra que les chasseurs de ladite association ont repris leurs battues contre les sangliers. «Durant toute la campagne de ramassage des olives, nous avons suspendu nos opérations afin d'éviter d'éventuels accidents. C'est pourquoi nous disons aux habitants des localités limitrophes de nous alerter si des chasseurs étrangers y s'adonnent à la chasse», expliquera le même chasseur. Et de renchérir: «Nous avons déjà mené trois battues. Les deux premières ont eu lieu à Tazrout où des citoyens nous ont appris que les sangliers ravageaient tout sur leur passage. Nous avons alors abattu quatorze sangliers et la dernière en date s'est déroulée à Draâ Sachem où six autres bêtes ont été tuées». Ces battues ont été bien accueillies par la population. «C'est une très bonne chose. Nous commençons à nous inquiéter au sujet de nos potagers. Les sangliers arrivent jusqu'à nos portes. Non seulement, ils sont dangereux mais ils détruisent tout. Les chasseurs ont éliminé une bonne partie. On souhaite qu'une autre battue ait lieu dans les prochains jours», déclarera un habitant de Draâ Sachem, une localité à vocation céréalière.

Amar Ouramdane