Trois blessés dans un carambolage

Par DDK | Il ya 11 heures 36 minutes | 456 lecture(s)

Un véhicule de marque «Renault Symbol», un taxi collectif et un camion sont entrés en collision, hier matin, aux alentours de 8 heures, sur l’autoroute Est-Ouest, au niveau de la descente de Djebahia. Trois personnes ont été légèrement blessées lors de ce carambolage et ont été toutes évacuées par les éléments de la protection civile vers l’hôpital de Lakhdaria. La circulation automobile a, cependant, été perturbée pendant plus d’une heure, avant que l’intervention des services de dépannage pour transporter les véhicules accidentés. Les éléments des services de la gendarmerie ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de ce drame.

H. B.