Chute mortelle d’une sexagénaire

Par DDK | Il ya 11 heures 37 minutes | 551 lecture(s)

Une femme de soixante et un ans, du village d’Azrou, dans la commune d’Illilten, relevant de la daïra d’Iferhounène, est décédée mardi dernier après avoir fait une chute d’un olivier. Selon ses proches, c’est vers quinze heures que son mari a été averti du drame. Vu la gravité de la chute, qui nécessitait une prise en charge de toute urgence, la pauvre femme serait décédée au cours de son transfert vers le pavillon des urgences de l’hôpital d’Aïn El Hammam, à plus de vingt kilomètres du village. Les médecins n’ont rien pu faire pour réanimer la blessée, dont l’état se serait aggravé suite à un problème cardiaque, dit-on. Informés, les villageois ont afflué vers l’hôpital pour soutenir le mari et ses enfants. Bien que les paysans se soient préparés aux dangers des champs, particulièrement en cette période de cueillette des olives, bon nombre d’entre eux connaissent des mésaventures. Il ne se passe pas, en effet, une semaine sans qu’on rapporte des chutes, pas toujours graves heureusement. Cependant, «les fractures des jambes et des bras sont très courantes», disent les citoyens regroupés devant le pavillon des urgences.

A. O. T.