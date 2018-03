Le wali inaugure la nouvelle maison de l’artisanat...

Par DDK | Il ya 30 minutes | 1 lecture(s)

Le wali de Tizi-Ouzou, Mohamed Bouderbali, a ouvert, avant-hier la cérémonie de célébration de la Journée internationale de la femme, qui coïncide avec le 8 mars, au centre des œuvres sociales de la wilaya.

Il était accompagné d’une forte délégation composée du SG de la wilaya, des directeurs de l’exécutif, du représentant du P/APW, des élus locaux et des députés, entre autres. Lors de son intervention, le wali dira : «Cette fête est une journée symbolique qui revêt le respect qu’on doit à la femme. La Journée est importante et la femme mérite beaucoup plus car elle s’occupe de diverses tâches». Et de rappeler : «De nos jours, la situation de femme a évolué et est présente dans toutes les institutions du pays». Le représentant de l’APW, M. Achir Mohamed, à son tour, dira : «C’est avec une joie que nous nous retrouvons aujourd’hui pour la fêter avec vous. N’oublions pas d’honorer à la mémoire des femmes qui sont tombées dans les maquis pour le recouvrement de l’Indépendance de notre pays». La cérémonie se poursuit en honorant quatre (4) femmes retraitées de la wilaya. Ensuite, le wali et la délégation se sont rendus à l’inauguration de la nouvelle maison de l’artisanat à proximité de la bibliothèque principale de la lecture publique. Le wali a visité de nombreux locaux et conversé avec les bénéficiaires. Au cours de son intervention, le directeur de la CAM, M. Abdelkrim Berki, a présenté la maison de l’artisanat qui est composée de 37 locaux et attribués, au fur et à mesure des demandes et des nécessités de chacun et de chacune. Le directeur du tourisme, M. Rachid Ghedouchi lui emboite le pas et précise que cette maison de l’artisanat rendra beaucoup de services aux artisanes et artisans de la wilaya qui pourront y travailler à leur aise et écouler leurs produits. Ils y trouveront un lieu idéal pour ce genre de commerce et la promotion de leurs créations. Le wali a félicite les bénéficiaires et les invite à rendre les lieux plus accueillants. «L’Etat a consenti des efforts pour la réalisation de cette maison et il est du devoir de chacune et de chacun de préserver les lieux tout en faisant dans la promotion des produits artisanaux». L’autre escale a été une brève visite à la bibliothèque principale de lecture où le wali s’est entretenu avec des entrepreneurs qui y suivaient une formation pour la gestion de leur entreprise.

M A Tadjer