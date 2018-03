Sensibilisation sur le cancer du sein à Frikat

Par DDK | Il ya 30 minutes | 1 lecture(s)

La direction de la maison de jeunes de Frikat-centre, en collaboration avec l'APC et la brigade de gendarmerie de la localité, a célébré le 8 mars. En plus des expositions habituelles de la robe kabyle et des plats et gâteaux traditionnels, il y a eu aussi les concours des meilleurs plat et robe kabyle, un défilé du monde, une animation musicale ainsi que deux pièces théâtrales jouées par la troupe «Tafath U zeka» de la maison de jeunes. En dépit des intempéries enregistrées ce jour-là, les femmes, actives ou au foyer, ont pris d'assaut cette structure dès les premières heures de la matinée. «Nous avons programmé ces activités à l'intention de la gent féminine, à travers, notamment, une conférence dont le thème est la sensibilisation sur le cancer du sein animée par le président de l'association A-Rahma d'aide aux personnes atteintes du cancer de Draâ El-Mizan», dira le directeur de cette maison de jeunes. En effet, même si celle-ci est trop exiguë, les femmes se sont ruées en grand nombre vers cette structure, devenue en une journée noire de monde. Durant son intervention, le conférencier a axé son discours notamment sur la prévention en invitant les femmes à se faire dépister. Il leur montera comment faire pour savoir si elles présentent les symptômes de ce mal silencieux qui tue des milliers de femmes. En tout cas, le message est vite passé. En effet, M. Ouazar, étant un membre actif rompu à ce genre de conférences, n'aura aucune difficulté à sensibiliser ces femmes à se faire dépister prochainement, sachant que le troisième Séminaire national sur le dépistage du cancer sous toutes ses formes aura lieu en principe prochainement. Il est à rappeler que le deuxième séminaire a été tenu l'été dernier au lycée Ali Mellah, en présence de nombreuses associations nationales et de professeurs très connus dans ce domaine. En définitive, fêter le 8 mars ne doit pas se limiter à du folklore parce que beaucoup reste à faire pour que la femme ait réellement ses droits, même si une avancée a été quand même enregistrée ces dernières années avec, entre autres, l'implication des femmes dans les assemblées rurales au taux de 30%, sur décision du président de la République M. Abdelaziz Bouteflika. Avant de clôturer, des prospectus ont été distribués aux présentes ainsi que des cadeaux, fleurs et diplômes de participation aux lauréates et aux participantes aux concours programmés pour cette journée.

Amar Ouramdane