La troisième édition du Colloque national sur le sport chez la femme a été organisée à l’auditorium de l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira par l’Institut des sciences et techniques physiques et sportives, en collaboration avec l’Association sportive universitaire de Bouira et la DJS.

Intitulée «Pratiques sportives et nutrition saine chez la femme», cette manifestation a vu la participation de chercheurs, docteurs et professeurs, venus de plusieurs université algériennes. Les travaux ont été lancés en présence du recteur de l’université et des autorités civiles et militaires de la wilaya. Dans son allocution, le recteur de l’université regrette «la fuite en avant» des étudiants de l’ISTAPS, en grève depuis trois mois. Un débrayage qui, dira-t-il, «a eu un impact négatif sur la stabilité de l’université, un lieu de savoir censé être caractérisé par la sérénité et la stabilité». Il reconnaît, toutefois, la «déficience remarquée» au sein de l’université de Bouira, depuis son arrivée, par rapport aux autres universités du pays. «Il est temps, dira-t-il, de rendre à l’université de Bouira sa place et mission, qui est un lieu de savoir». Le Colloque, le troisième du genre, qui s’est déroulé dans un auditorium pratiquement vide à cause de la grève des étudiants de l’ISTAPS, aura été l’occasion de mettre en exergue le développement et la promotion du sport auprès de la gent féminine ainsi que la levée des défis dans une société qui résiste encore «aux tabous».

Tout le monde s’accorde, ainsi, à dire que la femme doit s’imposer et aller de l’avant comme elle l’avait fait en d’autres circonstances. Cela dit, il n’échappe à personne que constater que beaucoup de femmes algérienne ont, aujourd’hui, réussi à se frayer un chemin dans la pratique sportive, en adhérant à des associations ou clubs à caractère sportif. Idem pour son mode de vie qui a beaucoup changé, ces dernières années, puisque de plus en plus de femmes exercent le sport. Une pratique qu’elles conjuguent à leurs vies familiale et professionnelle. La femme se soucie aussi de son hygiène de vie, notamment alimentaire, en adoptant des habitudes soumises à un programme diététique spécifique, soucieuse d’avoir une alimentation saine et équilibrée. Le Colloque, qui a coïncidé avec le 8 mars, journée mondiale de la femme, était une occasion d’évoquer les raisons qui empêchent des femmes de pratiquer le sport et définir les solutions à préconiser. Après la formation d’ateliers, chacun avec sa thématique respective, débutera une série de conférences animées par des chercheurs et docteurs de plusieurs universités du pays. Plusieurs thèmes ont été ainsi développés, principalement la pratique sportive féminine, la médecine sportive, la nutrition saine et la prise en charge médicale chez la femme, la nécessité ou l’urgence de fournir les moyens et nouvelles technologies, la réalité de la pratique sportive scolaire et universitaire, la recherche scientifique et la pratique sportive féminine, l’environnement et le milieu adéquat pour la pratique sportive féminine. Le Dr Aït Lounis Mourad, de l’université de Boumerdès, parlera de l’importance du grainage et du stretching dans la prévention de la lombalgie chez la femme. Il préconisera durant son intervention des exercices à faire et les différentes méthodes du stretching : étirement à dominante neuromusculaire PNF, contacté où rétracté, ainsi que le grainage adopté (entraînement spécifique pour la femme).

Le recteur dénonce «la fuite en avant des étudiants de l’ISTAPS»

De son côté, le Dr Hadj Ahmed Mourad de l’université de Bouira abordera le dopage sanguin chez la femme sportive (grossesse et avortement). Un dopage indétectable, dit-il. Le Dr Chaker Bounab de l’Université d’Oum El Bouaghi a, quant à lui, évoqué la «réalité sur le risque de maladies cardiovasculaire chez les anciennes sportives dont l’âge dépasse les 50 ans». Lors de son intervention, il s’est appuyé sur une étude menée auprès d’ancienne athlètes dans la wilaya de Constantine. De son côté, Djafar Yefsah, expert en sport et ancien cadre au MJS, a touché à un sujet délicat, celui du sport scolaire : «La situation du sport en Algérie, en général, et du sport scolaire, en particulier, est dramatique sur tous les plans. Une charte sportive presque inexistante, alors que la majorité des élèves du primaire, CEM et lycées, notamment les filles, ne pratiquent pas le sport et font recours au médecin pour l’octroi de dispenses», affirme-t-il. «Je me demande, s’interroge t-il, comment et pour quelle raison un médecin octroie facilement une dispense de sport à une élève, alors qu’il est censé faire le contraire, étant donné qu’il est bien placé pour savoir que la pratique sportive est importante, notamment pour la santé». «Dans une école primaire, on n’accorde pas beaucoup d’importance à la séance de sport. Sans enseignant spécialisé, c’est l’enseignant d’arabe ou de français, sans compétence réelle ni qualification dans le domine, qui assure la séance. Au niveau des CEM et lycées, même s’il existe un prof d’EPS, la majorité des élèves, surtout les filles, ont des dispenses», regrette le même conférencier. Il ajoute : «Le volume horaire accordé à la séance de sport dans un établissement scolaire reste insuffisant, sachant que les normes internationales sont au minimum entre trois et cinq heures par semaine». Djafar Yefsah préconise «l’application avec rigueur du règlement qui est clair». Il regrettera, en revanche, le fait que l’auditorium était vide ce jour-là à cause de la grève des étudiants de l’ISTAPS. Il invitera, d’ailleurs, ces derniers à «plus de responsabilité» et les appellera à «reprendre les cours tout en réitérant leurs revendications et éviter une année blanche». Le Colloque s’est clôturé par une lecture de recommandations à l’intention de la gent féminine. Un appel a été, dans ce sens, lancé aux autorités afin de fournir davantage de moyens utiles pour favoriser ou faciliter la pratique sportive chez la femme et de développer le sport universitaire féminin.

