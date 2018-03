Les noms des martyrs enfin gravés !

Par DDK | Il ya 1 heure | 84 lecture(s)

La commune de Yattafen a vécu, mercredi dernier, une cérémonie de baptisation de lieux et édifices publics au chef-lieu communal, ainsi que l’inauguration de la stèle dédiée aux femmes révolutionnaires.

L’événement s’est déroulé en présence de la cheffe de daïra de Béni Yenni, du P/APC ainsi que de la famille révolutionnaire et de nombreux citoyens. Il faut savoir que ce projet pour baptiser ces lieux a été inscrit il y a 16 ans. C’est à la faveur de la nouvelle APC de Yattafen, à sa tête Rachid Amrane, que ce programme proposé par l’ONM sera exécuté. Pour l’occasion, les moudjahidine présents ont apporté leurs témoignages de la période coloniale. Le maire de Béni Yenni, présent à la cérémonie, dira à ce sujet : «Je suis heureux d'être l’invité, aujourd'hui, de Yattafen pour participer à cet événement et honorer les martyrs de cette région». L’opération de dénomination a commencé à partir du chef-lieu où la délégation a été accompagnée par la troupe d’Idhebbalen. Ainsi, le CFPA a été baptisé du nom des martyrs Ould Dris Lamara et Yamina, l’école primaire de Souk El Had portera désormais les noms de Hamiche Rabah et Kaci, la cité 44 Logements baptisée du nom de Hamane Mouhand Ouahcen et Arezki. «Je remercie énormément les élus de la commune de Yattafen pour cette initiative et pour avoir organisé deux événements importants afin de rendre hommage aux martyrs femmes et hommes et aussi célébrer la Journée de la femme», déclarera la cheffe de daïra de Béni Yenni, en marge de cette cérémonie. Les autres sites baptisés sont respectivement le bureau de poste de la localité qui porte à présent le nom des martyrs Ould Amer Ahcen et Abdelkader, la placette du village du nom de Madjbar Said, le boulevard principal dénommé Chalali Mohand Chérif et Mohamed et Mohamed Arezki. «Il s’agit là d’une bonne action initiée par la commune. Ces neuf sites portent maintenant les noms de nos parents et frères martyrs qui ont payé de leur sang pour libérer la Kabylie et l'Algérie entière», s’en émouvra l’un des proches parents de feu Chalali. Le convoie se rendra ensuite à la cité 42 Logements qui sera baptisée du nom de Mohand Saïd Hocine. Pour Madjid, fils du moudjahid Mohand Saïd Hocine, «le projet en lui-même est une bonne initiative. Même si nos martyrs ont dû attendre jusqu'à 2018 pour qu’on se rappelle d'eux. Dans notre commune, ils sont nombreux ceux qui se sont sacrifiés pour libérer le pays du joug colonial. Et nous, au tant que fils de chouhada, sommes très fiers de ce qu'ils ont accompli. Je suis très ému qu’on rende ainsi hommage à mon défunt père Hocine». Puis, on se rendra au village Aït Saada pour baptiser la salle des soins dudit bourg des noms de Si Amer Mouloud et Abdellah et Abderrahmane. Aussi, la procession s’ébranlera à l'école primaire d'Aït Daoud qui a été baptisée aux noms des frères martyrs Belkacemi Achour, Ramdhane, Mohamed, Elhoucin, Tahar. Pour clôturer cet événement, qui a coïncidé avec la célébration de la Journée de la femme, les autorités locales ont inauguré la stèle portant le nom des femmes mortes au combat, en présence de la cheffe de daïra, de la famille révolutionnaire et de la population locale. Des cadeaux ont ainsi été offerts aux femmes et aux familles des moudjahidine.

Karima Ait Ouarab