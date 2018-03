Le col de Tirourda rouvert à la circulation

Par DDK | Il ya 1 heure | 122 lecture(s)

La route du col de Tirourda est désormais rouverte à la circulation, comme constaté de visu il y a quelques jours. Obstruée pendant plus de deux mois, la route nationale numéro 15, reliant Aïn El Hammam à Bouira, est, en effet, finalement dégagée. L’amas de rochers qui avait encombré la chaussée, suite à un éboulement à quelques encablures du premier tunnel, a finalement été déblayé grâce aux efforts conjugués des APC limitrophes et des services des travaux publics. Pour sécuriser les lieux, l’on a même fait appel à un ouvrier du village de Tirourda, spécialiste de la montagne, pour détacher les rochers qui menaçaient de s’effondrer et de tomber sur la route. Par ailleurs, la neige qui avait engorgé le col à plus de 1 700 mètres d’altitude a été également débarrassée, libérant ainsi le passage bien que la prudence soit recommandée, surtout par temps de gel. De nombreux voyageurs venant de Bouira, et désirant rejoindre l’ex-Michelet ne cessent d’appeler leurs proches pour s’enquérir de l’état de la route. Si la neige n’obstrue pas les hauteurs de nouveau, les automobilistes qui aimeraient prendre ce raccourci vers la wilaya de Bouira et vice versa peuvent, d’ores et déjà, être rassurés.

A. O. T.