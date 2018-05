La fenaison lancée

Par DDK | Il ya 21 heures 9 minutes | 766 lecture(s)

Le printemps de cette année sera particulier grâce à la pluviométrie abondante enregistrée, non seulement, durant l’hiver écoulé, mais aussi depuis le début de cette saison. Il est agréable d’admirer les grandes étendues d’avoine, de luzerne et d’autres plantations de la région. D’ailleurs, les éleveurs profitent de cette abondance pour entamer la fenaison ces premiers jours du mois de mai : «Nous sommes très contents de faucher la luzerne afin qu’elle repousse encore deux, voire trois, fois d’ici le début de l’été», répond un agriculteur juché sur une benne de tracteur débordant d’une grosse masse de luzerne récolée dans un champ à Draâ Sachem. A noter que les éleveurs ne vont pas stocker les premières herbes fauchées, destinées généralement à nourrir le bétail : «L’herbe verte est un aliment consistant et nutritif pour nos vaches. Même leur production de lait augmente», constate la même personne. «Pour cette saison, nous n’allons rien craindre. Nous allons nous passer, au moins, de l’achat de l’aliment à bétail qui coûte toujours cher. D’ailleurs, de nombreux hectares sont consacrés aux fourrages. Avec les dernières pluies, il y en aura assez. Il faudra les faucher avant l’arrivée des grandes chaleurs. On craint tout de même des incendies dans nos champs si on ne se mobilise pas à temps», fait savoir un autre éleveur d’Igarichène, sur la route menant à Frikat. Dans toute la région, c’est le même décor qui s’offre aux yeux : «On est encore gênés par les averses qui arrivent de temps en temps. Mais, avec le retour du beau temps, la fenaison va battre son plein», souligne un autre éleveur. Les agriculteurs estiment qu’avec une récolte céréalière prometteuse, ce ne sera pas le foin qui va manquer. «Après la campagne de fenaison, ce sera la saison des moissons-battages qui auront lieu à la mi-juin. Je pense que la botte de foin sera à la portée de tous parce que quand la saison est bonne, on a l’embarras du choix que ce soit pour la qualité que pour les prix. L’hiver se prépare en été», pense un autre éleveur d’Azru N’Tamarth.

Amar Ouramdane