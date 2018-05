Suicide d’un homme de 27 ans

Par DDK | Il ya 21 heures 9 minutes | 1582 lecture(s)

Un jeune de 27 ans, répondant aux initiales Z. B., s’est pendu à un arbre, tout près de son domicile familial, sis à Harchaoui, village non loin du chef-lieu communal Tighilt Bougueni. Ce sont des membres de sa famille qui ont fait la découverte macabre, mercredi dernier. Ces derniers ont, aussitôt, alerté la brigade de Gendarmerie et la Protection civile de Tizi-Gheniff. Les gendarmes ont ouvert l'enquête d'usage, afin de déterminer les circonstances exactes de cet acte désespéré. Le corps a été ensuite acheminé à la morgue de l'hôpital Krim Belkacem de Draâ El-Mizan, avant d'être évacué, dans la même journée, au CHU Nedir Mohamed pour subir l'autopsie d'usage. Cette triste nouvelle s'est répandue dans le village et même dans le chef-lieu communal comme une traînée de poudre. C’est avec émoi et consternation que la population a appris le suicide de la victime, artisan de son état, étant estimée de tous. Selon certains villageois, le malheureux était tranquille et répondait à toute sollicitation.

A. O.