Le port de Dellys saturé

Le port de pêche de Dellys, à l’extrême Est de Boumerdès, connait depuis plusieurs années un véritable problème d’ensablement.

Selon le directeur de la pêche qui a présenté un rapport sur l’activité en conseil de wilaya, le port est en totale saturation. Ainsi, les pêcheurs trouvent d’énormes difficultés pour y accoster. En raison de son exiguïté, le port ne peut pas contenir plus de 200 embarcations, alors que le nombre de pêcheurs s’accroit d’année en année. Les conditions de pêche sont devenues pénibles en plus des autres problèmes liés notamment à la pollution. Les travaux de dragage qui ont été entamés en 2017 pour retirer plus de 13 000 m³ de vase n’ont pas permis de libérer ce port vieux de près de 100 ans. Une autre opération devrait être lancée au courant de cette année qui devra élargir les quais dudit port afin de faciliter les entrées et de sorties des embarcations. Un budget de près de 100 millions de dinars a été alloué à cette opération qui devrait intervenir le troisième trimestre de l’année en cours. Le wali de Boumerdès, Madani Fouatih, qui s’était rendu à Dellys pour la 6e édition des Ports et barrages bleus, a insisté sur la nécessité de lancement desdits travaux afin d’améliorer les conditions de travail des pêcheurs et sur son importance pour l’économie locale. Il a, en sus, visité le port géré par l’Entreprise de gestion des ports d’Alger où il avait reçu des explications des responsables de l’entreprise ainsi que de ceux des travaux publics sur le phénomène d’ensablement causé par les courants sous marins et les intempéries. Par ailleurs, il est à signaler que l’ensablement touche également le port de Cap Djenet ce qui risque d’entraver l’activité aquacole et économique dans une région qui doit diversifier sa richesse pour son développement.

Y. Z.