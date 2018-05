Béjaïa fait sa toilette

Par DDK | Il ya 3 heures 18 minutes | 338 lecture(s)

À l’approche de la saison estivale qui s’ouvrira, comme chaque année, le 1er juin, durant laquelle les vacanciers et les amoureux des plages vont commencer à affluer par milliers dans la capitale des Hammadites, les responsables chargés de l’hygiène dans la commune de Béjaïa ont organisé, en collaboration avec la direction des travaux publics, des associations environnementales pour la préservation de la nature et les scouts, une campagne de nettoiement des quartiers mythique de la ville de Béjaïa. Samedi dernier, des citoyens volontaires, épaulés par des entreprises publiques et privées, qui ont mis à leur disposition le matériel nécessaire pour la réussite de cette action, ont procédé au nettoyage des ruelles et quartiers de la Haute-Ville. Les places Gueydon, Phillipe ou Bab-El-Fouka, très prisées par les touristes, ont ainsi été "époussetés". Aussi, les trois plages autorisées à la baignade, à savoir Les Aiguades, Boulimat et Saketsont ont été débarrassées des montagnes de détritus qui les encombraient. Des plantes ornementales ont également été mises en terre pour redonner un autre aspect aux espaces verts de la ville, envahis par les herbes folles. Abandonnées depuis la fin de la dernière saison estivale, les trois plages de la commune de Béjaïa sont littéralement envahies par les détritus de tout genre. Des bouteilles d’eau minérales, des canettes de bière, des morceaux de carton, des bouts de bois et autres déchets rejetés par la mer ont formé des amoncèlements sur le sable. L’action de nettoiement entreprise par les services de l’APC à quelques deux semaines avant l’arrivée des vacanciers a été des plus salutaires.

B. Mouhoub