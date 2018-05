Nouvelle promotion à l’IFPM

Par DDK | Il ya 3 heures 18 minutes | 209 lecture(s)

Les résultats du concours 2017 des aides-soignants de santé publique (ASSP), qui s’est déroulé à l’Institut de formation paramédicale de Tizi-Ouzou, sis à Aïn El Hammam, ont été divulgués il y a quelques jours, au niveau dudit établissement. Les candidats admis qui ont pris connaissance de leurs résultats à partir du premier mai, ont subi les épreuves du concours, le 10 février de l’année en cours. La direction de l’école paramédicale, comme on continue à la désigner, a donc invité les lauréats à compléter leurs dossiers, dès que possible. Selon nos sources, le nombre de postes à pourvoir pour la wilaya de Tizi-Ouzou est de 170, répartis suivant les besoins des différentes structures de santé disséminées à travers le territoire de la wilaya. Par ailleurs, l’IFPM de Tizi-Ouzou, qui coiffe également ceux des wilayas de Béjaïa, Boumerdès et Bouira, organise les examens pratiques de fin d’études au profit des établissements privés de formation paramédicale, du 6 au 17 mai en cours. Quant à l’épreuve écrite des candidats, elle se déroulera le 26 juin prochain, dans le même établissement. Signalons que cette opération se répète à chaque fois que les écoles privées de formation de stagiaires dans le domaine de la santé présentent leurs élèves à l’examen final. Par ailleurs, on notera que l’Institut de formation paramédicale en question organise une formation continue au profit des cadres paramédicaux, exerçant au niveau des établissements de santé de Aïn El Hammam, de l’EPSP d’Iferhounène, de l’EPSP et de l’EPH de Larbaâ Nath Irathen, et ce, depuis le 29 avril dernier jusqu’au 20 mai, sur le thème de l’«Accueil et orientation en milieu hospitalier». Ce n’est pas par hasard qu’il est souvent fait appel à cet établissement, une des plus anciennes écoles d’Algérie, qui jouit d’une renommée nationale pour la qualité de la formation qu’elle dispense depuis les années 60, du temps où elle était administrée par les sœurs blanches. Bien que la structure, qui offre aussi l’internat aux filles, n’ait pas subi d’extension appréciable, elle continue d’assurer une formation de qualité.

A.O.T.