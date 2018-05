46 374 candidats concernés

Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

Lors du point de presse animé, avant-hier dimanche, au siège de la Direction de l’éducation de Boumerdès, le premier responsable du secteur dans la wilaya, Nadir Boukhensous, a assuré que tous les moyens humains et matériels ont été réunis pour le bon déroulement des examens de fin d’année scolaire.

Le nombre global des candidats inscrits aux épreuves de fin d’année scolaire pour l’actuel exercice, tous paliers confondus, est de l’ordre de 46 374, dont 24 760 filles. 20 864 candidats sont appelés à passer le 23 mai prochain les épreuves de fin de cycle primaire (5e) dans 297 centres d’examen. Ils seront encadrés par 4 734 fonctionnaires, dont 297 chefs de centre. Le nombre de candidats concernés par les examens du Brevet d’enseignement moyen (BEM), prévues entre le 28 et le 30 du mois en cours, se chiffre, lui, à 13 127, dont 7 433 filles. Ces candidats sont appelés à subir leurs épreuves au niveau de 49 centres d’examen et seront encadrés par 2 895 fonctionnaires, dont 49 chefs de centre et 49 observateurs. Quant à ceux qui doivent subir les épreuves du Baccalauréat (Bac), qui se dérouleront du 20 au 25 juin prochain, leur nombre s’élève à 12 383, dont 7 221 filles. Les lycéens des classes terminales passeront leurs examens au niveau de 45 centres d’examen. A cet effet, 49 chefs de centre ont été réquisitionnés. A noter 936 candidats sont concernés par l’épreuve de Tamazight et quinze autres : sept pour le primaire, cinq pour le moyen et trois pour le Baccalauréat, sont des personnes à besoins spécifiques. S’agissant des candidats libres, 336 vont concourir à l’examen du BEM et 4 404 subiront celui du Baccalauréat, auxquels s’ajouteront 43 autres issus du centre de rééducation de Tidjelabine. Au volet correction, ce sont les CEM Ahmed Farès Echediak de Corso, Rahil Rabah de Boumerdès et les lycées Mohamed Laid El Khalifa et Franz Fanon de Boumerdès qui sont, respectivement, chargés de la correction des épreuves du primaire, du collège et du secondaire. A la fin du point de presse, le directeur de l’éducation a fait part de son souhait de voir la wilaya de Boumerdès enregistrer un meilleur taux de réussite cette année, comparativement à celui des années précédentes.

Hocine Amrouni