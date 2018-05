Journée de sensibilisation à l’hôpital de Bordj Ménaïel...

Par DDK | Il ya 1 heure | 134 lecture(s)

Une journée de sensibilisation et porte ouverte sur la prise en charge des diabétiques ainsi que des hypertendus durant le mois de Ramadhan a été organisée, avant-hier, à l’hôpital de Bordj Menaïel, à l’est de Boumerdès. Selon Dr Mouhoubi Lamia, présidente du comité de formation médicale continue, cette journée porte sur deux volets, celui du dépistage du diabète et celui des conduites à tenir par les diabétiques durant le mois sacré. «Depuis le lancement de la journée, nous avons accueilli une trentaine de citoyens venus de plusieurs coins de la wilaya pour un dépistage ou pour entamer des examens de glycémie glyquée de trois mois pour les diabétiques», a-t-elle déclaré. Pour mieux accompagner le public, notamment les diabétiques, Dr Mouhoubi a fait savoir qu’une équipe médicale ainsi que des psychologues ont été mobilisés. «En plus de la sensibilisation du grand public sur le diabète et le Ramadhan, cette action vise à éclaircir les points restés flous pour certains diabétiques concernant le mois sacré. Nous avons recommandé aux diabétiques et particulièrement les insulinodépendants de ne pas jeûner au risque de mettre leur vie en danger», a-t-elle fait remarquer. La réticence est là, les diabétiques sont sceptiques lorsqu’il s’agit d’un sujet religieux. «Nous avons expliqué que la religion musulmane a autorisé aux malades de ne pas jeûner. Et d’un point de vue médical, il n’est pas autorisé de prendre le risque, car on doit préserver la santé du malade», a-t-elle ajouté. Pour les dépistés positifs au diabète, Dr Mouhoubi précise qu’ils seront orientés vers la médecine interne pour leur prise en charge effective. La prise de conscience des diabétiques constitue la pierre angulaire dans le processus des soins médicaux et de la diététique, notamment pour le régime à suivre et les précautions à prendre pour éviter des complications de la maladie. Des petits guides sur le diabète et la nutrition ont ainsi été distribués au public.

Y. Z.