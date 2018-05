Journée de sensibilisation à Aïn El-Hammam

Par DDK | Il ya 1 heure | 110 lecture(s)

L’association «Le flambeau de l’espoir» d’Aïn El Hammam, en collaboration avec l’association Tagmats d’Ighil Boghni, un village situé à cinq kilomètres à l’extrême Ouest de la commune d’Aïn El Hammam, a initié, vendredi dernier, une action en faveur des diabétiques. Selon M. Laïb Hamid, le vice-président de l’association «Le flambeau de l’espoir», l’équipe médicale a dépisté pas moins de cinquante-deux personnes durant la matinée. Cependant, l’on n’a signalé aucun sujet atteint, parmi les personnes qui se sont prêtées à cette action. Ce qui ne veut nullement dire qu’il n’y aurait pas, comme partout ailleurs, quelques malades qui s’ignorent et qui ne se sont pas présentés, ce jour-là, devant le médecin. Les hôtes du village, qui ont travaillé dans de bonnes conditions, ont pu s’entretenir avec les habitants sur différents sujets ayant trait à la santé, particulièrement sur le diabète. Ils tiennent à souligner que les villageois, qui ont été nombreux à se rendre à la grande salle du village, où s’est déroulée l’opération, leur ont prêté aide et assistance durant toute la journée. Après la pause déjeuner autour d’un couscous offert par les habitants, une conférence sur le thème «Le diabète et ses conséquences» a été animée, conjointement, par le docteur Mouazer de l’Hôpital de l’ex-Michelet et le docteur Ben Yaou, un enfant du village, exerçant en France en tant que neurologue. Les deux conférenciers se sont, par ailleurs, étalés sur les conséquences désastreuses de cette affection qui fait des ravages en Algérie.

A. O. T.