La maison d’un vieux couple remise à neuf

Par DDK | Il ya 1 heure | 160 lecture(s)

L’association Tagrarajt du village Tassadort, sise à Betrouna, relevant de la commune de Tizi-Ouzou, s’est distinguée, une fois de plus, par un geste hautement humanitaire, en aménageant et en retapant la maison d’un couple âgé.

Grâce aux dons de bienfaiteurs, elle avait entrepris la démolition, la reconstruction, puis l’aménagement et la dotation en mobilier et articles ménagers de cette habitation, au profit de ce couple de plus de 80 ans. La remise des clefs s’est déroulée dans la journée d’avant-hier lundi, dans une ambiance empreinte d’une grande émotion. L’un des membres du bureau confiera : «La maison était sur le point de s’effondrer. L’association a décidé de la démolir et de la reconstruire. Une fois les travaux terminés, elle a été dotée du mobilier et d’articles ménagers. Cela a nécessité plus de deux cent cinquante millions de centimes. Les bénéficiaires n’ont pas pu retenir leurs larmes à la vue de leur nouvelle demeure». L’association déplore, toutefois, l’absence des autorités locales à la cérémonie, pourtant invitées à y prendre part. Toujours dans le sillage solidarité, le même membre avance : «L’association prépare 150 couffins du Ramadhan qu’elle remettra aux familles nécessiteuses. Elle ouvrira, aussi, dans les heures qui viennent la liste des enfants à circoncire. Cette année, nous retiendrons une liste d’une trentaine d’enfants».

M A Tadjer