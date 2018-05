Détection d’un cas de rougeole

Par DDK | Il ya 1 heure | 110 lecture(s)

Une fillette âgée de 6 ans a été diagnostiquée atteinte de la maladie de la rougeole au village d’Ait Zaim. La petite M. C. scolarisée à l’école du village Ait Zaim 1, a été évacuée en urgence au CHU de Tizi-Ouzou, en fin de la semaine dernière, suite une très forte fièvre et l’apparition de boutons rouges sur son corps. Prise en charge par les médecins du CHU, elle serait actuellement hors de danger et elle aurait réintégré le domicile familial, selon son entourage. Alertée par l’inspection locale de l’éducation, une équipe sanitaire de Draâ Ben Khedda, d’où dépend la circonscription de Mâatkas, accompagnée des éléments de l’unité de soins scolaire locale, s’est rendue à l’école concernée et a procédé à la vaccination de tous les élèves et le personnel qui n’ont pas bénéficié de la récente campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Afin d’éviter tout risque de contagion, les autorités sanitaires ont aussi fait une visite médicale à la deuxième école du village Ait Zaim 2 pour éventuellement vacciner les élèves et le personnel dudit établissement.

Rabah A.