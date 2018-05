Découverte du corps sans vie d’un nigérien

Par DDK | Il ya 1 heure | 139 lecture(s)

Le corps sans vie d’un Subsaharien a été retrouvé par des citoyens, samedi dernier, près d’une retenue agricole, sise à quelques encablures du chef-lieu de la commune d’El-Khabouzia, à une quarantaine de kilomètres à l’Ouest de la wilaya de Bouira. Selon des sources locales, il s’agit d’un quadragénaire de nationalité nigérienne qui travaillait comme maçon dans un chantier privé de la commune. La victime n’avait pas donné signe de vie depuis la semaine dernière. Nos sources expliquent que le corps du quadragénaire présentait plusieurs plaies et des signes d’agression avec une arme blanche. Ce dernier a été transporté par des éléments de la Protection civile vers la morgue de l’hôpital d’Aïn-Bessem, alors qu’une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie nationale pour identifier la victime et déterminer les causes exactes de sa mort.

