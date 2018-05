Par DDK | Il ya 1 heure | 129 lecture(s)

À l’approche de la saison estivale, synonyme de chaleur et de canicule, les services de la Protection civile ont organisé des journées de sensibilisation sur les incendies, pour éviter que le scenario de la saison passée ne se répète.

C’est dans cette optique que la direction de la Protection civile de la wilaya de Béjaïa a tenu, samedi dernier, une journée de sensibilisation sur les incendies et les feux de forêt, au niveau de la daïra de Souk El-Tenine. Cette rencontre a été organisée en collaboration avec les daïras de Souk El-Tenine, Tichy et Darguina, la conservation des forêts, le Croissant rouge de Darguina, les APC de Tamridjt, Darguina et Souk-el-Tenine. Elle a vu la participation de la direction de l’agriculture et de la santé, en plus d’un collectif d’associations de la région. Cette rencontre s’est déroulée en présence des cadets de la Protection civile et a été encadrée par le commandant Soufi et M. Brahmi, chef de l’unité de Souk El-Tenine. Ayant pour but d’informer et de sensibiliser la population sur le danger que peut constituer le feu, cette manifestation a initié les présents aux différentes méthodes d’extinction d’incendies avant l’arrivée des pompiers, afin d’éviter la propagation des feux. Ainsi, deux simulations ont été réalisées. Il s’agit de l’extinction d’un incendie provoqué par une bonbonne de gaz et d’un autre feu de forêt à Melbou. Cette simulation grandeur nature a vu la participation des unités de la Protection civile de Kherrata, Bordj-mira et Souk El Tenine et Aokas. Selon le commandant Soufi, «à travers ces simulations, on informe des meilleurs gestes à adopter pour limiter la propagation d’un incendie ou d’un feu de forêt, en attendant l’arrivée de la protection civile». Durant cette journée, des conseils furent donnés aux participants. Pour éviter les feux, il faut débarrasser les alentours des domiciles des herbes sèches, des feuilles et des branches mortes, en isolant les produits inflammables. Et si un feu se rapproche, il est préconisé d’arroser abondamment le sol, la végétation autour de la maison et le toit pour les maintenir mouillés.

Saïd M.