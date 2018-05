Démantèlement d’un réseau de trafic de psychotropes

Par DDK | Il ya 1 heure | 151 lecture(s)

Un réseau de trafiquants de produits prohibés et de psychotropes, composé de trois personnes a été récemment démantelé par la Police du chef-lieu de la wilaya de Bouira. Selon un communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya, les trois personnes qui composaient ce réseau agissaient à travers plusieurs quartiers de la ville de Bouira. Une quantité de 138 comprimés de différents psychotropes a été saisie. Toujours selon la même source, un premier suspect, répondant aux initiales M. H, a été arrêté par la brigade de la police judiciaire le 5 mai dernier en possession d’une quantité de Rivotril 2mg prête à la commercialisation, ainsi qu’une somme d’argent avoisinant les 3 250 DA. Après son audition, ce premier suspect a avoué aux policiers être membre d’un réseau de trafiquants, regroupant deux autres personnes. Quelques jours après ces aveux, les deux autres membres de ce gang ont été arrêtés par les policiers, toujours dans la ville de Bouira. Selon le communiqué de la police, il s’agit des dénommés B.T.O et de B.T.A. Après perquisition de leurs domiciles, une autre quantité de psychotropes a été saisie. Une quantité de 138 comprimés de différents psychotropes et de produits prohibés, à l’image de Lirizine 300 mg, de Olanaza 10 mg et de la Rivotril 2 mg, et ce, en plus d’une somme d’argent de 118 000 DA. Toujours selon le communiqué de la police, les trois personnes ont été présentées lundi dernier devant le procureur de la République du tribunal de Bouira, qui a ordonné leur mise sous mandat de dépôt en attendant leur jugement.

O. K.