Le marché de proximité ouvert

Le marché de proximité de Tizi-Ouzou, implanté au niveau de l’ancienne gare routière, est ouvert depuis avant-hier. Ce marché permettra de mettre en contact direct le consommateur avec le producteur, en offrant des prix plus attractifs. La qualité du produit, sa disponibilité et le prix abordable sont, selon le directeur du commerce Kada Adjabi, les trois concepts qui devraient caractériser les trois autres marchés de proximités qui seront ouverts respectivement à Azazga, Draâ Ben Khedda et Draâ El-Mizan. Une douzaine de producteurs et distributeurs s’y sont déjà installés. L’on peut trouver des étals de produits laitiers et autres marchands de fruits et légumes. Selon le directeur du commerce, quelque 52 stands sont prévus dans ce marché de proximité. Pour ce qui est de la flambé des prix des fruits et légumes, le même responsable précisera que la hausse a été enregistrée à la veille du mois sacré. Il rassurera en outre en promettant que la mercuriale connaîtra une baisse à partir du premier jour de Ramadhan. Selon lui, l’Etat a veillé à la disponibilité des produits en quantité suffisante et a des prix raisonnables.

Nadia Rahab