L’étude technique achevée en octobre

L’étude globale d’aménagement de l’Oued Soummam, à partir de la commune d’Akbou, jusqu’à l’embouchure (mer), sera achevée d’ici le mois d’octobre prochain, selon le bureau d’étude Hydro Projet Ouest (Oran), chargé de l’opération.

La première phase de cette étude portant sur la reconnaissance du terrain et de collecte de données de base, les études topographiques, hydrologiques, géomorphologiques et de diagnostic ainsi que géotechniques ont été finalisées. Le rapport des conclusions de cette première étape propose, au moins, cinq aménagements concernant l’Oued Soummam. Il s’agit, dans un premier lieu, d’engager des travaux de calibrage et reprofilage de cette rivière sur un linéaire de 93 km. Les autres suggestions formulées ont trait à l’endiguement sur les rives des berges effacées, la réalisation d’un mur en béton armé au niveau des agglomérations, ainsi que d’un canal de décharge pour le soulagement de la zone deltaïque. Par ailleurs, ce bureau d’étude recommande à la direction des ressources en eau l’enrochement des talus d’Oued Soummam, au niveau de la ville de Béjaïa, et l’aménagement des berges. Le bureau d’étude Hydro Projet Ouest a un délai jusqu’à octobre 2018 pour confectionner les dossiers d’exécution et d’appels d’offres, a-t-on précisé.

