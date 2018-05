L’opération reportée

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

L’opération de relogement de plus de 600 familles dans la commune de Zemmouri, à l’Est de Boumerdès, a été reportée, apprend-on de source locale. L’opération était prévue à l’occasion du 15e anniversaire du séisme de 2003 ayant ébranlé la région. Ce report, dit-on, a été réclamé par des familles à reloger en raison des examens scolaires de fin d’années. «Nous nous ne voulons pas perturber le déroulement des examens de nos enfants. Les autorités peuvent réorganiser prochainement une autre opération de relogement», dira un père de famille habitant le site des chalets de Hadj Ahmed, sur la RN24. Ces derniers mois, plusieurs opérations de relogement ont été entamées à travers notamment Bordj Menaïel où près de 600 familles ont été relogées et plus de 800 autres ont été recasées dans des habitations en dur dans la commune de Boumerdès. Dans cette localité, les traces des "chalets de la misère" ont été totalement effacées. Au mois de juin prochain, il est prévu le relogement de plus de 900 familles à Thénia avec 700 chalets à éradiquer, ainsi qu’à Elouz et les Grottes dans la localité de Sghirate, entre autres. Lors de la même période, une autre opération de relogement de près de 540 familles sera entamée à Dellys. En juillet prochain, les 1 030 familles des sites de chalets de Boudouaou auront à quitter leurs cabanons pour de nouvelles habitations en dur et en finir avec la précarité qui a duré près de neuf ans. Selon une source proche du dossier de relogement des habitants, la wilaya de Boumerdès éradiquera définitivement les chalets en novembre prochain. Il est ainsi prévu de recaser près de 1 000 autres familles. Par ailleurs, il est à signaler que ces familles avaient bénéficié de chalets vers la fin de 2007 dans le cadre du social. La quasi-totalité des sinistrés du séisme de 2003 ont donc été relogés.

Y. Z.