Formation au profit des apiculteurs

Par DDK | Il ya 31 minutes | 109 lecture(s)

La subdivision agricole de Draâ El-Mizan multiplie les journées de vulgarisation au profit des éleveurs et des oléiculteurs relevant de sa circonscription, à savoir Draâ El-Mizan, Aïn Zaouia et Frikat. Après la journée organisée à l’intention des oléiculteurs portant sur les techniques de greffage et celle ciblant les céréaliculteurs auxquels on a proposé les produits de désherbage, cette fois-ci, les mêmes services se sont adressés aux apiculteurs. Mardi dernier, M. Hacène Lahlou, conseiller technique agricole, est allé à la rencontre des apiculteurs. Cette journée a été consacrée au repeuplement des ruches vides (essaimage). La démonstration a eu lieu dans une ferme apicole privée au lieu-dit Tala Bada dans le village Laâziv N’Cheikh, relevant de la commune d’Aïn Zaouia. «Nous avons choisi ce rucher parce qu’il se prête à ce genre d’exercice. C’est une ferme d’une cinquantaine de ruches. Cet éleveur, qui a lancé son rucher en 1985, nous a permis de faire la démonstration devant une trentaine d’apiculteurs.», dira M. Lahlou. Et de poursuivre : «Repeupler des ruches vides demande beaucoup d’expérience dans ce domaine mais aussi connaître mieux le monde des abeilles. C’est un exercice difficile notamment pour ceux qui viennent d’embrasser ce métier pour la première fois. D’autres séances sont au programme pour mieux les former». Durant toute la journée, les techniques de l’essaimage artificiel ont été mises en œuvre par ce conseiller technique agricole. Même si certains apiculteurs maitrisent les techniques de repeuplement des ruches vides, d’autres suivent des formations théorique et pratique au niveau du centre de formation professionnelle et d’apprentissage de Mechtras. «C’est un monde vaste. On ne peut le connaître si on ne fait pas des formations poussées. Elever des abeilles est un art et en même temps une passion. Cette journée de formation m’a permis d’apprendre les techniques adéquates pour repeupler des ruches vides», dira l’un des apiculteurs ayant pris part à la formation. Il est aussi prévu d’autres journées au profit des apiculteurs, d’autant plus que la filière attire nombre d’investisseurs auxquels l’Etat accorde des aides dans ce créneau.

Amar Ouramdane