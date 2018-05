Clash entre Agraw et Karim Tizouiar

Par DDK | Il ya 22 minutes | 11 lecture(s)

Un gala en hommage à l'artiste Karim Tizouiar est projeté pour vendredi prochain 25 mai 2018 à 22h30 à El kseur, localité dont il est originaire.

L'événement, initié par l'association "Les sentiers de l'amitié" d'El Kseur en collaboration avec la municipalité de la localité, aura lieu à la place dite "Lotissement", à côté de la salle des fêtes PRESTIGE, indiquent ses promoteurs. Plusieurs noms de chanteurs connus sont annoncés. On citera Malika Domrane, Amour Abdenour, Boudjemâa Agraw, Abbes Nait Rzine, Rachid Mesbahi, Kaci Boussaad, Zoubir Moussaoui, Zouaoui Yacine, Achouri Mokhtar, Mamou Benzaïd, Sofiane Atou, Groupe Iwal, Ghilas Terki, Arezki Methia Mamoi Mouhoubi, Krise Jack, Ferhat Hamdi, Saïd Alioui, Cylia Ould Mohand, Groupe Talsa et la Chorale Scout. Karim Tizouiar est doit-on le signaler souffrant et lutte contre son mal depuis plusieurs mois. Il est rentré de France où il s’est établi dernièrement et fut accueilli à l'aéroport de Béjaïa par une délégation relevée conduite par le directeur de la culture de wilaya, le maire d'El Kseur et d'autres amis et anonymes venus saluer l'artiste. Cet hommage n'est donc qu'une suite logique à cet accueil chaleureux qui lui a été réservé. Sauf qu'un regrettable détail est venu entacher ces retrouvailles et ce rencart de solidarité projeté pour vendredi prochain. En effet, un ancien ami à l'artiste, le non moins connu Boudjemâa Agraw avec lequel il a partagé un bon bout de chemin pour avoir formé et fait vivre le célèbre groupe Agraw vient d'annoncer qu'il ne sera pas présent au rendez-vous de vendredi. "Azul mes amis, je me permets de vous écrire une chose importante. Je ne participerai pas à l'hommage de Karim T le vendredi 25 mai 2018 à El kseur. La raison est que Karim s'est permis de me critiquer lors d'une émission à la radio Soummam. Je vous remercie pour votre compréhension mes amis". C'est là un poste de Boudjemâa Agraw diffusé sur son compte facebook qui a d'ailleurs soulevé des réactions des admirateurs des deux artistes. Dommage ! à noter par ailleurs que ce dernier n'a pas manqué d'annoncer pour ses fans son concert prévu à Michelet demain jeudi, au théâtre de Béjaïa le 1er juin et à la Maison de la culture de la même ville de 8 juin. Souhaitons enfin un prompt rétablissement à Karim Tizouiar.